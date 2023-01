Nel covo di Messina Denaro la biografia di Putin e biglietti per il Sud America | preparava la fuga?

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 gennaio 2023) “C’è sempre una via d’uscita, ma se non la trovi sfonda tutto”: la frase del film Joker è sotto al poster appeso alla parete di uno dei covi di Matteo, in un altro c’era il poster del Padrino: ora spunta anche ladi Vladimir. C’è chi addirittura scrive di un pantheon del boss di Castelvetrano. Gli investigatori hanno trovato numerosi altri libri, cheavrebbe letto in latitanza, ma evidentemente non degni di essere citati., dal libro sualla letturatura sudna Di certo non è una novità la passione per la letteratura di. “Leggeva Nietzsche, libri di romanzieri importanti, scrittori ...