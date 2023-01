Nei pizzini di Messina Denaro le risposte ai dubbi degli investigatori | “Non svenderò la mia dignità | ho un codice d’onore da rispettare”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Da Pennac a Toni Negri ecco cosa scriveva il Boss prima dell’arresto: «Non andrò mai via. Lo devo a tanti amici che sono rinchiusi e che hanno ancora bisogno, lo devo a io padre, e a me stesso per tutto quello in cui ho creduto e per tutto quello che sono stato»

La Stampa

...covi del capomafia, per svelare la rete di complicità e protezioni del boss. Si studiano, l'agenda, i telefonini, i fogli e i documenti, con nomi e codici, trovati in uno dei rifugi....... sfonda tutto' Messina Denaro, l'autista Luppino in carcere: in tascae numeri di telefono. ... Da una di queste relazioni sarebbe nato un figlio,primi anni 2000, di cui però non si ha ... Nei pizzini di Messina Denaro le risposte ai dubbi degli investigatori: “Non svenderò la mia dignità, ho un c… La verità è che la procura federale ha chiesto alla Corte d’Appello di revocare la sentenza precedente di assoluzione e riaprire il procedimento soltanto alla luce degli atti e delle intercettazioni d ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...