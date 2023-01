NCIS | Los Angeles cancellata dopo la stagione 14?

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nelle scorse ore la CBS ha confermato che la 14esimadi: Lossarà l’ultima, pertanto la nota serie drammatica/poliziesca è stataben quattordici anni dall’inizio delle riprese della prima e ormai iconica. Proprio l’8 maggio 2022,: Losaveva raggiunto il traguardo dei 300 episodi nel corso della sua tredicesima. Inoltre, secondo The Hollywood Reporter, l’ultimaandrà in onda il 14 maggio di quest’anno. “Per 14 stagioni,: Losè stata una colonna portante del nostro palinsesto, con personaggi fantastici, da guardare sempre con stupore e ammirazione“, ha dichiarato Amy Reisenbach, presidente di CBS ...

TVLine anticipa che NCIS Los Angeles, nei prossimi episodi, ospiterà una guest star d'eccezione: Marilu Henner, storica star delle sitcom anni '70, '80 e '90 Taxi ed Evening Shade e vista anche in serie più recenti ... 'NCIS Los Angeles' termina con la stagione 14 nella primavera del ... Guida serie TV del 21 gennaio: FBI, NCIS, Sherlock. Con once episodios de la decimocuarta temporada de NCIS: Los Angeles ya emitidos, CBS confirmó que la serie spinoff de NCIS llegará a su fin con la entrega actual. Será el próximo domingo 14 d...