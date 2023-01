NCIS Los Angeles 14 è l’ultima stagione | la CBS annuncia la fine della serie tv tra le polemiche dei fan

(Di sabato 21 gennaio 2023)Los14 chiuderà latv. A sorpresa, e con grande shock di tutti, la CBSche la quattordicesima, attualmente in onda negli Stati Uniti, sarà. Il finale disarà trasmesso il 14 maggio sulla rete americana. Lo spin-off di, interpretato da LL Cool J e Chris O’Donnell , è considerato la quintaCBS in onda in prima serata più longeva di sempre. Inoltre, i due attori presentano un raro caso in televisione in cui i protagonisti rimangono dall’inizio alla. La coppia di star ha ribadito più volte il proprio impegno nel restare inLosfino alla. E ora quel giorno è ...

ComingSoon.it

Uno dei procedurali più amati e noti della tv americana poserà il distintivo dopo quattordici anni di indefessa lotta al crimine. CBS annuncia cheAngeles , primo spin - off della longeva, si concluderà con la quattordicesima stagione attualmente in onda. L'ultimo episodio, il 322° della serie, andrà in onda negli Stati Uniti il ...18:20 - Rai Tg Sport Sera 19:00 -New Orleans 19:40 -Angeles 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post 21:20 - F. B. I. 4 Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Le parole 21:45 - ... NCIS: Los Angeles terminerà con la stagione attualmente in onda Uno dei procedurali più amati e noti della tv americana poserà il distintivo dopo quattordici anni di indefessa lotta al crimine. CBS annuncia che NCIS: Los Angeles, primo spin-off della longeva NCIS, ...Con once episodios de la decimocuarta temporada de NCIS: Los Angeles ya emitidos, CBS confirmó que la serie spinoff de NCIS llegará a su fin con la entrega actual [ vía ]. Será el próximo domingo 14 d ...