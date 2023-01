NBA | risultati della notte 21 gennaio | Banchero non entusiasma ma vince | Fontecchio out contro i Jazz | Doncic fa volare Dallas

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nellaitaliana si sono giocate nove partitestagione 2022-2023 di NBA . In campo anche Paolo, che pur con una prova nonnte vede i suoi Orlando Magicre. Out, invece, Simonenel ko di UtahBrooklyn, mentre volanoe Denver. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vincono gli Orlando Magic che superano i New Orleans Pelicans per 123-110 e lo fanno grazie a una grande prestazione di Franz Wagner, autore di 30 punti e 9 assist. Wagner e i Magic si scatenano in un quarto quarto perfetto, chiuso sul 35-19, mentre va detto che Paologioca ma non. Per lui, infatti, 11 punti a referto ma un +/- di -15. Vittoria al cardiopalma, invece, per i Los ...