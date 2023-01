Nasce un bambino da 7 kg in Brasile | il più grande mai visto nello stato di Amazonas

(Di sabato 21 gennaio 2023) I medici sono rimasti scioccati quando hannore undel peso di ben 7 kg, definendolo il "piùmai nato dello" in cui è nato. Il piccolo è nato con taglio cesareo nel comune...

La madre, 27 anni, è arrivata per un consulto ostetrico all'ospedale Padre Colombo il giorno prima del parto, ma le è stato detto che ilsarebbe stato troppo grande per un parto naturale, ha ...