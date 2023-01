Napoli | Spalletti predica calma per lo Scudetto | “Restiamo umili” | poi elogi a Di Lorenzo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilha centrato l’ennesimo successo della stagione, vincendo per 2-0 in trasferta contro la Salernitana. I partenopei hanno archiviato la pratica dopo poco più di un tempo grazie ai gol di Di Lorenzo e Osimenh.è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita e, alla inevitabile domanda sullo, ha volutore gli animi. “Noi sappiamo che abbiamo un’occasione irripetibile: non dobbiamo disperdere le possibilità che abbiamo, rimanendoe facendo le cose in maniera professionale”. Queste le parole dell’allenatore toscano.Di Lorenzo Riguardo al match di questa sera invece: “Nel primo tempo non trovavamo gli spazi e anzi potevamo rischiare qualche ripartenza pericolosa. Nella ripresa invece tutti hanno ...