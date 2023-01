Napoli | Spalletti in conferenza | “C’è da rimanere umili”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lucianoinstampa post Salernitana-fa il punto sulla squadra e carica l’ambiente.: le parole di50 punti sono un girone enorme. Che effetto fa?“Sono tantissimi. È davvero il momento di fare i complimenti ai calciatori. È sintomo di tantissime cose che la nostra città merita” Che effetto fa essere paragonato aldi Sarri?“Quando arrivi a quelle quote lì sono tanti punti. C’è dae da prendere sempre in esame cosa succede”. Di Lorenzo è il portavoce delle sue idee?“Di Lorenzo sarebbe stato capitano con chiunque ed avrebbe fatto questo campionato con chiunque. È una persona incredibile. Se non ci hai a che fare non puoi capire quali qualità abbia. È il capitano che indica da che ...

Per il, lo scudetto, quest'anno, è "un'occasione irripetibile". Lo dice Lucianoal termine del derby vinto contro la Salernitana: "Non dobbiamo disperdere le possibilità che abbiamo, ...Tocca a Rui sfiorare ancora la rete per la squadra dial 64' con una botta dalla distanza e la palla che passa di poco a destra il palo. Ilcresce e continua a tenere il pallone in ...50 punti in 19 giornate. Il Napoli chiude così il girone d'andata del campionato, con un'altra vittoria. La squadra allenata da Spalletti batte anche la Salernitana in un deby campano che gli azzurri ...Parla il capitano azzurro, autore del gol dell'1-0 contro la Salernitana: le sue parole rilasciate a Dazn al novantesimo ...