Napoli | pugno in pieno viso ad un anziano | arrestato un 18enne

ilmattino.it

Ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con unun 75enne, in attesa di entrare in un bar di Via comunale. L'anziano, dopo il colpo, è caduto a terra battendo ...Il ragazzo, ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con unun 75enne, in attesa di entrare in un bar nel quartiere Pianura. L'anziano, dopo il colpo, è caduto a terra ... Napoli, anziano preso a pugni davanti alla tabaccheria: «Giuseppe in fin di vita senza motivo» We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Un anziano è stato colpito con un pugno in faccia davanti ad un bar a Pianura nella mattinata di ieri: un arresto ...