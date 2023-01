Napoli | parrucchiere abusivo e pizzeria da incubo | locali chiusi

ilmattino.it

... quella in mezzo è un caffè, quella a destra è occupata da une l'altra a sinistra da ... e autoinvestendosi di una sorta di superiorità (è nobile, viene da...). Una estraneità che ...... in questa speciale classifica, Bologna figura al quinto posto dopo Roma, Milano, Torino e, ... a Bologna la parola 'escort' era stata ricercata sul web più di 'ristorante' e ''. La ... Pizzaioli, estetisti e parrucchieri: locali chiusi e multati a Napoli Continuano i controlli a Napoli nella zona di piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe disposti dal comando provinciale dei carabinieri con l'impiego dei ...Le multe si aggirano in totale attorno ai 20mila euro ed i sequestri nell'ordine dei 500 kg. Multata anche la titolare di un centro massaggi per inosservanze del testo unico sulla sicurezza ...