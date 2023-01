Napoli | Giuntoli | “Rinnovo Kvaratshkelia? Non è il momento Testa al campionato | siamo arrabbiati”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Speriamo che non ci siano contraccolpi,ancoraper l’esclusione dalla Coppa Italia. Ma dobbiamo andare avanti con ottimismo, cerchiamo di fare una grande partita.? In questonon c’è bisogno, ha tanti anni di contratto emolto sereni con lui e con i suoi agenti. E non è ildi rinnovare, è ildi rimettere lasul“. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del, Cristiano, nell’immediato pre partita del match contro la Salernitana, valevole per la diciannovesima giornata deldi Serie A 2022/2023. Sulla penalizzazione di -15 della Juventus, ...

CalcioMercato.it

Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato prima del match del campionato di Serie A contro la Salernitana Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato a DAZN. PENALIZZAZIONI ...Notiziecalcio - Cristiano, ds del, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre - partita di Salernitana -. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: IntervistaSalernitana -... CM.IT | Napoli-Giuntoli sirene inglesi: non solo Juve, pista in Premier Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Non mi ...La sessione di calciomercato invernale può dirsi ormai conclusa per il Napoli ma lo stesso non vale per quella estiva. Nella prossima finestra di mercato, ...