Napoli | e sono 50 | numeri da top d'Europa | non ce n'è per nessuno Inter e Milan lontanissime | la Juve è sparita

napolipiu.com

Commenta per primo Alex Meret , portiere del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro la Salernitana : 'Abbiamo tenuto sempre in mano la partita: iostato chiamato in causa poche volte ma su quella occasione ...Il capitano del, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato dopo la vittoria contro la Salernitana per 0 - 2. Ecco le ...orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo di grandi giocatori'. Ex Juve, Birindelli: “Salernitana-Napoli, sono sicuro di una cosa. Juve Fa ancora paura” Il Napoli fa suo il derby campano, sotto il diluvio di Salerno, piegando i padroni di casa, grazie alle marcature di Di Lorenzo in chiusura di primo tempo e Osimhen in apertura di secondo, in una part ...Il Napoli vince 2-0 contro la Salernitana grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.