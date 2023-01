Napoli | aprono loculo di famiglia e trovano cadavere legato e insanguinato

(Di sabato 21 gennaio 2023) Quando hanno aperto il, che conteneva i resti del padre e di uno dei fratelli, si sono accorti che c’era all’interno un altro: sporco di sangue e avvolto in un lenzuolo. Luigi e Patrizia Amato sono ancora increduli per quello che è successo e non riescono a darsi una spiegazione.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

NapoliToday

Le pizzerie napoletanein tutto il mondo Ora arriva la pizza , che da prodotto semplice e ... Diego Vitagliano, al top nel mondo 2022 con la sua pizza leggera e altamente digeribile, dopo, ...I primi fari ad accendersi sono quelli della Consob che nel luglio 2021un'indagine per possibili plusvalenze fittizie su 62 trasferimenti sospetti, di cui 42 fatti ...Osimhen da parte del,... Storie assurde di Napoli e dintorni: aprono la tomba per seppellire il defunto e la trovano occupata Aperto ufficialmente il nuovo anno accademico dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con una cerimonia in presenza che mancava da tre anni. L'ateneo ha 121 anni ...Vi trovate a Napoli questo fine settimana Ecco 5 mostre da non perdere nel capoluogo partenopeo! “Vedi Napoli e poi muori”. Scriveva così Goethe, dopo aver visitato il capoluogo partenopeo. E aveva r ...