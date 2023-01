Napoli | anziano colpito con un pugno fuori al bar | 18enne arrestato per tentato omicidio

(Di sabato 21 gennaio 2023)da unal volto, senza alcun apparente motivo. Un uomo di 75 anni diè ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito in strada da un. Il ragazzo, incensurato, è stato fermato dai carabinieri per. Ieri mattina avrebbeal volto l’davanti a un bar del quartiere Pianura. Il 75enne ha sbattuto violentemente la testa ed è ora ricoverato all’ospedale Cardarelli. Ilsi trova attualmente in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con un pugno un 75enne, in attesa di entrare in un bar di Via comunale. L', dopo il colpo, è caduto a terra battendo ...L'onorevole Simona Loizzo, deputata della Lega, ha così commentato quanto avvenuto: "Undi 75 anni è in fin di vita aperché colpito da un pugno di un ragazzo di 18 anni. Sembra una ... Napoli, anziano preso a pugni davanti alla tabaccheria: arrestato 18enne incensurato