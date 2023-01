Napoli | aggredisce anziano riducendolo in fin di vita | arrestato 18enne

(Di sabato 21 gennaio 2023), 21 gen. (Adnkronos) - I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e quelli della stazione di Pianura hannoper tentato omicidio unincensurato del posto. Il ragazzo, ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con un pugno un 75enne, in attesa di entrare in un bar nel quartiere Pianura. L', dopo il colpo, è caduto a terra battendo violentemente la testa ed è ora ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni. Il diciottenne si trova ora ristretto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il Napoli, reduce dall'eliminazione in coppa Italia ai calci di rigore per mano della Cremonese, si prepara ad affrontare la sfida in trasferta contro la Salernitana di domani 21 gennaio, valida per l ...