Forzazzurri

Vedie poi… ti mordi le mani. La prima della classee scappa, bella e seducente, brava ad approfittare della bruttezza delle sue dirette rivali. Milan e Inter mirano alla seconda ...Anguissa 6,5 Per un tempo, di un'eleganza chee confonde. Autonomia ancora limitata. ... Lozano (18' st) 5,5 Scatti per allungare ile tentare ma rimanendo un filo dietro le proprie ... Napoli abbaglia, soglia dei 50 punti possibile! Oggi match decisivo Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato della giornata di campionato che ha visto il Napoli aumentare il suo vantaggio: "Vedi Napoli e poi… ti ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...