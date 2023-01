Musei | restaurate le Reali Poste di Firenze Il ministro Sangiuliano | Uffizi 2 e Mann 2 per lo sviluppo del patrimonio

Il Denaro

Maria del Popolo sono visibili tre pregevoli porzionidi mosaici pavimentali (conservati presso icivici del Castello Visconteo), i numerosi capitelli, il fregio dell'antico portale ...... ad esempio, di casolari di campagna adeguati ad agriturismi, vecchie cascinein stile ... Alcunioffrono la possibilità alle coppie di celebrare il proprio rito all'interno delle loro ... Musei, restaurate le Reali Poste di Firenze. Il ministro Sangiuliano ... Agli Uffizi termina il restauro del salone delle Reali Poste: ospiterà il ristorante del museo, che dunque avrà un punto ristoro come tutti i grandi musei europei. C’è un però: non sarà aperto a tutti ...(Adnkronos) - “L’arte contemporanea rappresenta una prosecuzione storica, per questo bisogna puntare sui giovani per far sì che fra un secolo le loro opere ...