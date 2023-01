(Di sabato 21 gennaio 2023) Abiura di me. Viene da citare Caparezza, per sintetizzare i primi tre mesi di potere di Giorgia. La negazione di sé, la confutazione della propria epica fon... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Secondo Il Messaggero, nelle ultime settimane il Tesoro ha avviato contatti con UniCredit, ... La Russia intanto ha annunciato lo stop dal primo febbraio alla vendita di petrolio eai Paesi ...A Piazza Affari scambi al rialzo per, contrastate le utility Fra le banche si è impennata Banca ...linea di credito da circa 12 miliardi a fronte di un'esposizione di circa 10 miliardi sui... Mps e derivati. Meloni archivia altre due battaglie sovraniste per le nomine al Tesoro Barbieri, nuovo capo del Tesoro, lavorava a Morgan Stanley negli anni in cui, secondo la propaganda di FdI, si consumava il "salasso" ai danni dell'Italia. Turicchi era il vicepresidente di Mps, lo st ..."La nostra visione era di una lieve recessione per quest'anno, ma da allora, se osserviamo tutti gli indicatori che vediamo, probabilmente notiamo ...