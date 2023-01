Moukoko-Borussia Dortmund | Rinnovo e Maxi Bonus al Procuratore

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il contratto dell’attaccante, in scadenza a fine stagione, verrà rinnovato per tre anni:aumento dell’ingaggio, 10 milioni al momento della firma, al suo agente 5 più una percentuale sullo stipendio Accordo trovato. Un vero e proprio colpo di scena, con una trattativa che sembrava destinata a concludersi in un finale amaro. Ilnon perderà Youssoufaa parametro zero. Il contratto dell’attaccante classe 2004 scadeva a fine stagione e sembrava che il ragazzo volesse tentare nuove avventure, ma a breve firmerà unche lo terrà legato al Bvb fino al 2026, quando avrà 21 anni. Un’operazione che, a tutti gli effetti, rappresenta il riacquisto del giocatore, con uno stipendio che lievita: nel 2020aveva accettato di guadagnare 350mila euro ...

La Gazzetta dello Sport

Accordo trovato. E non era (più) affatto scontato. IlDortmund non perderà Youssoufaa parametro zero. Il contratto dell'attaccante classe 2004 scade a fine stagione e sembrava che il ragazzo volesse tentare nuove avventure. Firmerà ...Youssufa, giocatore delDortmund dovrebbe firmare oggi il suo rinnovo di contratto. Ecco i dettagli Youssufa, giocatore delDortmund dovrebbe firmare oggi il suo rinnovo di ... Moukoko-Borussia Dortmund, fumata bianca: accordo sino al 2026 Il contratto dell’attaccante, in scadenza a fine stagione, verrà rinnovato per tre anni: maxi aumento dell’ingaggio, 10 milioni al momento della firma, al suo agente 5 più una percentuale sullo stipen ...Youssufa Moukoko, giocatore del Borussia Dortmund dovrebbe firmare oggi il suo rinnovo di contratto. Ecco i dettagli Youssufa Moukoko, giocatore del ...