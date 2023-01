Motisi | Auteri e Fidanzati È aperta la corsa per il nuovo capo dei capi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo trent’anni di caccia, con la cattura di Matteo Messina Denaro si corre il rischio di pensare che la partita contro Cosa nostra sia stata ormai vinta. Del resto è caduto il grande latitante, la cui storia ha finito per alimentare il mito stesso del boss mafioso, nonché quello che viene definito come l’ultimomafia depositario – e anche complice – della strategia stragista degli anni ‘90. Ma con lui, com’è facile intuire, non finisce di certo l’organizzazione criminale che, possiamo starne certi, non ha nessuna intenzione di arrendersi ma intende sicuramente riorganizzarsi. Così è chiaro che è già iniziata la ricerca del prossimo ‘dei’, ammesso che Messina Denaro lo sia mai stato. Un dubbio che non vuole sminuire il lavoro degli inquirenti anche perché ad affermarlo è stato proprio il procuratore...