Mostre | a Venezia alla scoperta degli strumenti di tortura medievali tra pezzi originali e falsi miti

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lo storico Palazzo delle Prigioni Nuove a San Marco, a, ospita la mostra “Maleficia”, visitabile fino al 20 aprile. Sede dell’esposizione è il luogo che dal 1600 fino al 1902 fu carcere, ma ai tempi della Serenissima anche sede di una delle più antiche magistrature “I Signori di Notte al Criminal”, con compiti di sorveglianza, polizia e di istruire i processi. Proprio qui dove si applicavano anche le torture, che il Circolo Artistico diin collaborazione con Esposizione Criminologica Nazionale, ha realizzato un’esposizione con repertie fedeli riproduzioni didiutilizzati tra il XV e il XVIII secolo. Maleficia vuole essere un viaggio storico, in un luogo che sembra essersi fermato nel tempo, partendo dai processi della Santa Inquisizione, ai tormenti delle ...

Il Denaro

... sono alcune delledi questa settimana. BRESCIA - Sono 80 i capolavori selezionati per la ...- Al Museo di Palazzo Grimani il 18 gennaio apre 'Inge Morath. Fotografare dain poi', ......città saranno aperti tutti i musei e le istituzioni culturali e ci saranno inaugurazioni di, ... su cui si è già discusso ampiamente, gli Uffizi non hanno rubato ai Musei diil primato ... Mostre, a Venezia alla scoperta degli strumenti di tortura medievali ... Lo storico Palazzo delle Prigioni Nuove a San Marco, a Venezia, ospita la mostra "Maleficia", visitabile fino al 20 aprile.Tra loro ci sarebbe anche il «nome nuovo», mai emerso in passato. Il super sospettato dell’epoca, Elvo Zornitta: «Spero che l’inchiesta sia rapida» ...