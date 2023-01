Agenzia ANSA

"Le unità del Distretto militare orientale hanno assunto linee e posizioni più vantaggiose a seguito di un'nel settore di Zaporizhzhia", ha dichiarato Konashenkov, citato da Interfax. Nelle ...Non c'è una decisione sull'invio dei tank di produzione tedesca Leopard 2 all'Ucraina. Gli occhi erano puntati sul vertice dei leader della Difesa di Usa e Alleati nella base aerea di Ramstein, in ... Mosca, 'offensiva a Zaporizhzhia, guadagnato posizioni' - Mondo Le truppe russe hanno assunto linee e posizioni più vantaggiose a seguito di un'offensiva a Zaporizhzhia, ha affermato oggi il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, durante un ...Sui fronti aperti nuove offensive in vista. Zelensky chiede più armi, subito. Il Cremlino pensa a una nuova mobilitazione a ridosso dell’anniversario. Donbass e Zaporizhzhia al centro delle mire dei d ...