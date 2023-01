Agenzia ANSA

Il sindacato studentesco e il sindacato dei lavoratori denunciano che dopo la morte dello studente, avvenuta lo scorso anno durante un percorso diin un'azienda, nulla sia cambiato. Sono stati ...'Un anno fa moriva Lorenzo Parelli, oggi nulla è cambiato. Questa non è scuola e non è lavoro': sono le voci della Rete degli Studenti del Lazio e della Fiom di Roma e del Lazio in flash mob questa ... Morto in stage: flash mob studenti davanti ministero Istruzione - Lazio Studenti e lavoratori in flash mob davanti al ministero dell'Istruzione stamane, per ricordare i ragazzi morti in Alternanza e per diffondere dati inchiesta sui Pcto: "Un anno fa moriva Lorenzo Parell ..."Un anno fa moriva Lorenzo Parelli, oggi nulla è cambiato. Questa non è scuola e non è lavoro": sono le voci degli studenti e ...