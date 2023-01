Morire di cuore sotto le bombe | lo strazio della guerra non è mai cambiato

ilGiornale.it

"Spero diil più tardi possibile" "Terzo di otto fratelli, mi sono sempre interessato, con ... ma quando mi reco sul cimitero per far visita alla mia cara Rosetta, mi si stringe ilperché ...... accade sovente che scelga dilì, nella sua "patria d'adozione" e anche di essere sepolto ... ha messo nel servizio apostolico tutto il suoe la sua mente, ha speso il meglio delle sue ... Morire di cuore sotto le bombe, lo strazio della guerra non è mai ... La pillola blu nota per la disfunzione erettile ridurrebbe la probabilità di subire una morte prematura per qualsiasi causa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...