“Montagne russe sull’occupazione | trovato l’accordo alla Sanpellegrino”

(Di sabato 21 gennaio 2023) San Pellegrino Terme. Con un accordo illustrato ai lavoratori, si è conclusa dopo un mese e mezzo la vertenza aperta nello stabilimento delladi Ruspino, in Valle Brembana. Venerdì, 20 gennaio, si sono tenute le assemblee sindacali in cui è stata presentata l’intesa raggiunta il 12 gennaio scorso tra azienda, delegati Rsu e organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil. “Considerata la delicatezza della trattativa abbiamo scelto il massimo della discrezione in questa vicenda – spiega Mauro Rossi della Flai-Cgil di Bergamo -. Le preoccupazioni non sono state legate solo al tema del rischio dello spostamento del parcheggio dei dipendenti, ma anche al fatto che l’anno appena trascorso è stato complicato per questi lavoratori, tra accordi firmati e poi non pienamente rispettati, e gestione produttiva da ‘...