Monguzzo Como | serra con 3mila piante di marijuana e pusher armati

TGCOM

Tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre un milione e 400 mila euro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri a). Sono anche stati arrestati due spacciatori, armati di pistola con silenziatore. I carabinieri della Compagnia di Seregno (Monza) sono arrivati al capannone, lungo la Statale 36, dopo ...commenta A, () tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre un milione e 400 mila euro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri. Sono anche stati arrestati ... Monguzzo (Como), serra con 3mila piante di marijuana e pusher ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre 1,4 milioni di euro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri a Monguzzo (Como).