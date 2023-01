Moda e tagli capelli | è in voga la giacca in pile di Caterina Balivo e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 21 gennaio 2023) I look disono sempre irresistibili. Recentemente ha indossato una meravigliosaine questa non può mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Inoltre si può prendere ispirazione anche dai suoilunghi, per avere uno stile molto sensuale. Adesso è arrivato il momento di scoprire le ultime novità a riguardo. Novità outfit inverno 2023ha sfoggiato un bel pullover: quest'ultimo è molto aderente al corpo, ed è presente lo scollo rotondo. La conduttrice ha anche indossato un paio di jeans. Più precisamente si tratta di un modello a cinque tasche. Sul fondo ha pensato di aggiungere dei risvolti, per avere uno stile molto più sbarazzino. L'outfit in questione può essere preso in considerazione in ogni occasione. Ad esempio ...