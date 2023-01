L'HuffPost

...un'immagine aerea che mostra come abbiano tracciato almeno una spedizione di razzi eda ... ci aspettiamo che continuerà a ricevere sistemi d'arma', ha detto parlando con la stampa. '...Secondo 'Kcna', nella sua nuova postura strategica Pyongyang affida aibalistici ... In risposta al resoconto dei media di Stato, il ministero della Difesa sudcoreano ha ribadito in ... Missili nordcoreani per i mercenari della Wagner. L'aiutino di Kim a Prigozhin L'intelligence americana diffonde le foto satellitari che eliminano qualsiasi dubbio sull'appoggio di Pyongyang a Putin. L'allineamento strategico fra Corea e ...Il portavoce americano John Kirby mostra alcuni fotogrammi che ipotizzano un coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra in Ucraina.