Million Day oggi 20 Gennaio 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di sabato 21 gennaio 2023)Day estrazione di21. Anche, sabato 21, tutti in attesa delle estrazioni delday, per sapere se questa settimana ci sarà un fortunato giocatore che riuscirà ad aggiudicarsi l’ambito premio di 1 milione di euro. Denaro che sicuramente cambierà la vita al fortunato giocatore. Quindi anche, puntuale come al solito, ci sarà il consueto appuntamento con ilDay con le sue estrazioni quotidiane. Ma quali sono idelDay di? Il concorso, come sempre, dà appuntamento a tutti gli appassionati giocatori, e come ogni volta, anche, c’è il montepremi massimo che arriva, ...

Grazie alle estrazioniLottomatica sono stati assegnati già 240 milioni di euro. Durante il concorso di ieri venerdì 20 gennaio 2023 non ci sono state nuove vincite. Secondo alcuni ...Oltre all'estrazione relativa al Superenalotto sono oggi in programma anche le estrazioni del Lotto tradizionale e del 10eLotto e del. Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle ...Million Day , oggi sabato 21 gennaio nuova estrazione. Alle ore 20.30 Lottomatica tira a sorte la magica cinquina. Chi indovina tutti i numeri ...Over 10 million brands and merchants in China joined Alipay’s signature annual Five Fortune Card Collection campaign for the 2023 Chinese New Year, ramping up digital efforts to attract and engage mob ...