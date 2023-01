Milano | giovane detenuto del carcere Beccaria dà fuoco al materasso della sua cella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) A meno di un mese dalle sette evasioni di Natale, ilminorile ditorna a essere teatro di episodi di disagio. Intorno alla mezzanotte di oggi, 21 gennaio, unha datoalsua, causando l’intossicazione di tre agentipolizia penitenziaria. I tre uomini sono stati trasportati all’ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. I pompieri sono intervenuti con quattro mezzi e un’autoscala e il rogo è stato domato in tempi brevi. Ancora da chiarire la dinamica: secondo quanto riportato dai vigili del, infatti, i tre agenti ricoverati avevano sul corpo anche i segni di alcune contusioni. Non risultano altri feriti o intossicati ...