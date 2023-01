Milano | al carcere Beccaria brucia materasso in cella | intossicati tre agenti

(Di sabato 21 gennaio 2023), 21 gen. (Adnkronos) - Trepenitenziari sono rimastie sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi a causa di un incendio di unin unadelminorile '' di. Per glianche lievi contusioni.

Sky Tg24

L'incendio di un materasso in una cella all'Istituto minorile Beccaria di Milano ha causato l'intossicazione di tre agenti di Polizia penitenziaria che sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Per gli agenti anche lievi contusioni.