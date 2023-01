Milan | Tonali torna all’Olimpico | da lui passa la rinascita dei rossoneri

Milan News

(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez;, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. TOP: Pedro ha i suoi soliti guizzi.a Roma sa come si fa!...Stringeva il cuore vederee Bennacer nella morsa del più folto (ma non più talentuoso) ... Ilè una squadra votata all'attacco; non bisogna snaturarla. In ogni caso la stagione non è ... Giudice Sportivo: sesta sanzione per Tonali e Theo dopo la Supercoppa. Valgono per la Serie A Dopo la delusione in Supercoppa Italiana, il Milan ripartirà martedì sera dallo Stadio Olimpico di Roma. Nell'ultima gara valida per il girone d'andata, i rossoneri ...ROMA - In casa Lazio tornato Provedel tra i pali e Marusic e Casale in difesa rispetto alla gara contro il Bologna in Coppa Italia. Confermato il tridente offensivo composto da Pedro, Felipe Anderson ...