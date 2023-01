Milan Skriniar accetta di unirsi al Paris Saint-Germain come free agent in estate

(Di sabato 21 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il difensore centrale dell’Interhato dialal termine della stagione 2022/2023. Lo slovacco hato verbalmente di firmare per i giganti della Ligue 1 quando il suo contratto scadrà in, secondo L’Equipe.si era rifiutato di prolungare la sua permanenza all’Inter quando gli è stato offerto un nuovo contratto e ora sta cercando di passare al massimo campionato francese. In, il PSG aveva presentato un’offerta di 48 milioni di sterline per il difensore, ma è stata rapidamente rifiutata dalla squadra italiana. Ora il club non avrà voce in capitolo sul suo futuro dopo aver visto i ...

Sport Mediaset

