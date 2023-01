Milan | Randy Levine entra nel Cda | è il presidente dei New York Yankees

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Cda delha approvato l’ingresso di, ildei New, la nota squadra di baseball, in qualità di consigliere. Si tratta di uno dei dirigenti più affermati nel mondo dello sport, alla guida da oltre vent’anni dell’iconica squadra, ha anche contribuito alla crescita della franchigia statunitense facendo crescere il brand in tutto il mondo. “Il Club è lieto di dare il benvenuto anel nostro Consiglio di Amministrazione.è un professionista leader nello sport e nell’intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del Club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale. La nomina di ...

Commenta per primo Novità in arrivo dagli Stati Uniti per il. Presto entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del club rossonero lo statunitenseLevine . 68 anni il prossimo 22 febbraio, è il presidente della squadra di baseball dei New ...Secondo il "Financial Times" nell'accordo potrebbe entrare anche la trasmissione delle partite delsul canale. Il presidente della storica franchigia Usa,Levine: "Abbiamo avuto un ... Randy Levine, Presidente dei New York Yankees, entra nel CdA ... Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l'ingresso di Randy Levine, Presidente dei New York Yankees, quale ...Il Milan ha annunciato che "il Consiglio di Amministrazione, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l’ingresso di Randy Levine, Presidente ...