Milan | per Leao nessun rallentamento | la situazione | PM NEWS

Sportitalia

Dopo le indiscrezioni di ieri dell'Equipe, una conferma sul probabile arrivo diSkriniar al Psg è arrivata dal tecnico dei francesi. In conferenza stampa, prima del match di Coppa di Francia contro il Pays de Cassel, Christophe Galtier ha fatto il punto sul mercato e le sue ...Skriniar, in scadenza a giugno, sembra sempre più lontano dall'Inter: i nerazzurri pensano alla difesa del futuro, con Smalling, Scalvini e ... Milan, per gennaio ritorna l'idea Hakim Ziyech Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vittoria per il Milan Femminile, che ha superato per 0-3 la Sampdoria nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. La formazione rossonera ha ottenuto il sesto clean ...