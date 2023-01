Milan | nuovo ingresso nel CdA | alla scoperta di Randy Levine

Sky Sport

Randy Levine, da oltre 20 anni presidente dei New York Yankees, è uncomponente del Cda del. Lo annuncia il club rossonero, in una nota. "Per oltre due decenni - spiega Gerry Cardinale - ho avuto il privilegio di costruire una partnership unica e di ...'Il Consiglio di Amministrazione del, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l'ingresso di Randy Levine, presidente dei New York Yankees, qualeconsigliere. Randy Levine è presidente ... Milan, Levine entra nel Cda: è il presidente dei New York Yankees Il Milan ha annunciato nel proprio sito ufficiale una novità a livello societario. Un nuovo investitore è entrato nel CdA ...(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Randy Levine, da oltre 20 anni presidente dei New York Yankees, è un nuovo componente del Cda del Milan. Lo annuncia il club rossonero, in una nota. "Per oltre due decenni - ...