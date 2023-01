Milan | nel Cda entra Levine | presidente dei New York Yankees

(Di sabato 21 gennaio 2023) Novità in arrivo dagli Stati Uniti per il. Presto entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del club rossonero...

Tuttosport

Il Collegio di Garanzia del Coni non può entraremerito della condanna, quindi non possono ... anche perché la sentenza cambia molto anche la corsa Champions, che oggi vede ila 38 punti (...Intanto oggi parte l'ultima giornatagirone d'andatacampionato di Serie A. Tra gli ... Lunedì sera l'Inter gioca a San Siro contro l'Empoli, martedì si chiude col posticipo Lazio -. Nella ... Oddo esclusivo: "Giu le mani dal Milan. La società ha un progetto, serve calma" La Lazio sarà la prossima avversaria del Milan martedì allo stadio Olimpico, nel match valido per l'ultima giornata del girone di andata. I biancocelesti, reduci dalla vittoria ...In questi giorni pochissimi giocatori del Milan hanno pubblicato qualcosa sui loro canali social, segnale dalla squadra ...