Milan | le voci su Mike Maignan che ribaltano il quadro | pare che

(Di sabato 21 gennaio 2023) Unche latita, che esce con le ossa rotte dal derby di Riad contro l'Inter. Poco più di settimana da incubo, dove ne sono venuti fuori dueggi — quello rovinoso contro la Roma e con il Lecce — e due sconfitte contro Torino e nerazzurri. Pesantissimi, perché hanno contribuito all'uscita del Diavolo sia dalla Coppa Italia che alla debacle in finale di Supercoppa italiana. Spento Leao, un Tomori irriconoscibile e unancora ai box. Ma, notizia di giovedì, il portiere francese potrebbe tornare in campo in vista della sfida di Champions di San Valentino contro il Tottenham. Segnali incoraggianti di un recupero che finalmente sembra procedere verso la giusta direzione, dopo il nuovo rallentamento durante la pausa invernale. Nelle ultime partite, porta inviolata solo due volte Un infortunio arrivato lo scorso 18 ...

Il Milanista

A seguito della vittoria dei nerazzurri contro ilper la finale di Supercoppa, lei ha commentato con un 'Complimenti' il post con cui Zhang festeggiava il risultato. É bastato questo a ...Il futuro diSkriniar all'Inter è sempre più in dubbio, per non dire segnato. Alla fine, giugno o gennaio ... infatti, proprio in queste ore rimbalzano dalla Francia alcuneche delineano un ... Calciomercato Milan / Voci su un colpo folle: “Può arrivare gratis” | News Secondo recenti voci di mercato, il difensore centrale dell’Inter Milan, Milan Skriniar, sarebbe vicino a un trasferimento al Paris Saint-Germain già a gennaio. Il Psg vuole acquistare Skriniar già du ...Christian Vieri ha criticato con la BoboTV su Twitch la linea presa in passato dall’Inter nei confronti di Milan Skriniar. SCELTE – Christian Vieri ha criticato aspramente la dirigenza dell’Inter per ...