Pianeta Milan

Commenta per primo Secondo Sportitalia,Skriniar avrebbeall'Inter la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a luglio domenica scorsa.La nuova classifica di serie A Questa la nuova classifica di serie A: Napoli 47,38, Inter 37,... Lo rende noto la Figc in un. Adx/Int2 Milan, comunicato ufficiale: Randy Levine entra nel Cda rossonero | News Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l'ingresso di Randy Levine, Presidente dei New York Yankees, quale ...Nel caso lo slovacco cambi squadra senza portare soldi al club nerazzurro, l'Inter per fare tornare i conti senza svendere i suoi campioni dovrà ...