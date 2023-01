Mila Spicola | “no al docente amico Bisogna ascoltare e guidare lo studente senza alzare la voce” 4 riforme in 20 anni? “Manca una visione del modello scolastico” INTERVISTA

(Di sabato 21 gennaio 2023) Continua il nostro approfondimento sul dibatto relativo alla scuola italiana che si è accesso dopo la vicenda che ha visto protagonista una famiglia finlandese. Ne abbiamo parlato con la Professoressa, insegnante esperta in politiche scolastiche che dasi occupa di scuola anche come impegno politico. L'articolo .

Tra i commenti più seguiti, quello su Huffington Post a firma di, docente ed esperta di politiche educative con una lunga militanza nel PD, oggi attiva in diversi progetti di empowerment ...Alla prima edizione hanno partecipato, tra gli altri, gli scrittori Rachele Furfaro, Mariapia Veladiano, Christian Raimo, Eraldo Affinati, Gigi Mintrone, Raffaella Leone, l'attivista(... Genitori finlandesi, sistema scuola italiana “povero”. Spicola: “Stop ossessione notifiche dei voti numerici tramite APP del registro. Cambiare sistema reclutamento docenti, no differenziazioni autonomiste” [INTERVISTA] Ha destato enorme scalpore la decisione di una famiglia finlandese di lasciare la Sicilia e l'Italia per via del "sistema scolastico italiano povero". Tanti i commenti su Facebook in merito alla lette ...