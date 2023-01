Migranti | una conferenza da fare | un decreto da cancellare

La Difesa del Popolo

Nonparola di nuovi accordi con i Paesi di partenza dei. Nonparola sulla situazione di questi Paesi di partenza. Nessun riferimento all'Europa e, in particolare, ad accordi con i ......ce ne facciamo niente dipremier donna che non aiuta le donne nella vita di tutti i giorni. Faccia un congedo paritario non trasferibile, quello aiuta le donne'. Schlein parla poi dei: ... Migranti, lettera a Piantedosi: serve una conferenza nazionale con ... Nino Sergi, presidente emerito della ong Intersos e policy advisor della rete di organizzazioni della società civile Link 2007, ha formulato una proposta in una lettera al ministro degli Interni Matte ...La lotta contro il caporalato e ogni forma di sfruttamento è uno dei punti cardine del progetto Bee My Job, che ad Alessandria ha creato un punto di ...