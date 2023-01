Il Manifesto

...a volte lo spingono a mentirepropria identità oppure che gli causano maggiori difficoltà nello spiegarsi in una lingua che è costretto a parlare per necessità. Anche tra gli stessi, ...Un terzo deiarrivati in Italia nel 2022 ha attraversato il, Paese nordafricano, uno su ...scia di una grande scommessa: quella che ha portato l'Italia a puntare le fiche della sua ... Migranti sulla "rotta del demonio", per un posto in paradiso Al confine tra Colombia e Panama, la selva del Darién ferma la mitica strada panamericana ma non la marcia di chi arriva da sud. Da tutti i sud. In fuga ognuno dal suo inferno. Qui devono vedersela co ...Egitto e Algeria. L'Italia fa tappa dai due pesi massimi del Mediterraneo. Al Cairo la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, domani. Domenica, ad Algeri, è invece attesa ...