Michela Persico | allenamento bollente a domicilio | fans stregati dalle curve incredibili – VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023)che scatena le fantasie dei: eccola mentre mette in mostra le sue. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè tra le giornaliste più ricercate e cliccate sul web, una bomba sexy di straordinaria fattura che incanta e non solo. Compagna del difensore della Juventus Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

Commenta per primo In un botta e risposta con i suoi follower su Instagram la bellissima, la compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani , ha così replicato ad un hater che l'ha definita: 'Di plastica'. Una risposta ironica che non ha però nascosto il fastidio ...Commenta per primo La prima volta non si scorda mai .debutta sul grande schermo. La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani , è impegnata nelle riprese del film ' In_finiti ' con Ignazio Moser e la colonna sonora curata ... Michela Persico risponde agli haters: 'Io di plastica Che mondo ... Michela Persico, allenamento bollente a domicilio: fans stregati dalle curve incredibili in bella mostra. Ecco l'ultimo video della giornalista ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...