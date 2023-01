Michael Schumacher e il rapporto con Ferrari | la confessione mette i brividi

(Di sabato 21 gennaio 2023) SOCIAL.nonostante tutto vive anche nei cuori del team. Ilin questione è iniziato nella primavera del 1996 e concluso alla fine del 2006 ma, in realtà, nessuno ha mai messo la parola fine. >>, l’annuncio dell’amico sulle sue condizioni Micheale il teamnon è mai stato abbandonato dal team. Infatti dopo la caduta sulla neve di nove anni fa, tutti i protagonisti dei trionfi della Rossa di quegli anni lo vanno spesso a trovare cercando di trasrgli il loro profondo affetto. In particolare l’ex team principal Jean Todt e l’ex presidente del Cavallino Rampante, Luca ...

Sportitalia.it

Sia Loeb, sia Vettel saranno presenti anche all'edizione 2023 e contro di loro gareggeranno altri grandi nomi dell'automobilismo mondiale, come Mick(figlio del grande), Valtteri ...... Alain Prost,o Mika Hakkinen. ' Voglio credere al lato romantico delle corse ovvero al fatto che tra questi grandissimi piloti per quanto fossero duri tra loro in pista poi usciti ... Michael Schumacher, la confessione mette i brividi: è tutto vero Notizia clamorosa per i fans di Michael Schumacher, arrivano le prime conferme, sara possibile per tutti i suoi ammiratori ...La storia di Jos Verstappen, un pilota sfortunato che ha regalato il primo podio all'Olanda. Una carriera a tinte britanniche ...