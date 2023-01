MeToo | la rivelazione di Brooke Shields | «Sono stata stuprata agli inizi della carriera»

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’attrice di Laguna Blu e Pretty Babyha raccontato di essereviolentatapropriaa Hollywood. La star degli anni ’80 non ha svelato l’identità del carnefice, ma ha detto che poco dopo aver finito il college ha incontrato ha incontrato un uomo che già conosceva, che l’avrebbe invitata a un hotel con la scusa di un incontro di lavoro: la possibilità di fare un casting per una parte nel nuovo film dell’uomo. Ad un certo punto, riporta France 24, il presunto stupratore sarebbe andato in bagno. Avrebbe detto di voler chiamare un taxi per, salvo poi riapparire completamente nudo e attaccarla. «Non ho posto molto resistenza,rimasta immobile, congelata», racconta l’attrice nel ...

