Meta chiedeva al governo Usa quali contenuti Covid silenziare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen — Durante la pandemiacomunicava attraverso un filo diretto con i funzionari del Cdc americano (il Centro per il controllo delle malattie, l’equivalente del nostro Iss) chiedendo lorosulpubblicati dagli utenti fossero da censurare o moderare. Lo ha rivelato il reporter Robby Soave sulle pagine del mensile Reason, in un articolo riportato questa mattina da La Verità. La presenza di questo «canale privilegiato» tra il team di Zuckerberg e l’agenzia federale Usa per il controllo delle malattie è emersa quasi casualmente, esaminando le email dinell’ambito del processo amministrazione Biden v. Missouri. In particolare in un’email datata 19 maggio 2021 firmata da un responsabile della piattaforma e indirizzata a Carol Y. Crawford del Cdc si ...