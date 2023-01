Messina Denaro | trovato terzo covo Disposto il carcere per l' autista Luppino

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 21 gennaio 2023) Primo ciclo di chemioterapia, questa mattina nell'ambulatorio realizzato ad hoc neldi massima sicurezza dell'Aquila, per il boss mafioso Matteo. Il 60enne non ha avuto reazioni collaterali e, secondo quanto si è appreso, sarebbe in buone condizioni. Intanto, il Gip Fabio Pilato - accogliendo la richiesta del Pm della Dda di Palermo Piero Padova - hala custodia cautelare inper Giovanni, l'agricoltore di olive che ha fatto l'al boss e che è stato arrestato lunedì insieme al capomafia (LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL VIDEO DELL'ARRESTO - CURIOSITÀ E SILENZI NEL QUARTIERE DOVE VIVEVA)., interrogato ieri dal gip nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, ha negato di essere ...