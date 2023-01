Messina Denaro | trovata l’automobile del boss a Campobello di Mazara

Corriere della Sera

... ospite di ' Accordi&Disaccordi ', il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato l'arresto di Matteoe ...La polizia ha trovato la Giulietta usata da Matteoa Campobello di Mazara. Grazie alla chiave della macchina trovata nel borsello del boss al momento dell'arresto, gli investigatori erano riusciti a trovare il primo covo del boss. Dal ... Matteo Messina Denaro, l’ex compagna di Andrea Bonafede: «Non sapevo nulla» Dal riserbo della famiglia filtra solo che Lorenza, 27 anni, non avrebbe mai incontrato il padre e non andrà a trovarlo in prigione ...Parla poco ma chiaro la figlia di Matteo Messina Denaro e fa sapere ai suoi che non andrà ai colloqui in carcere: "Non voglio vederlo" ...