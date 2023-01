Messina Denaro | trovata la Giulietta usata dal boss a Campobello di Mazara

Corriere della Sera

- - > . L'arresto e la detenzione di Matteorinfocolano il dibattito sul 41bis, il cosiddetto "carcere duro" per mafiosi e terroristi. C'è chi chiede di ammorbidirlo, ma nuovi casi di mafiosi che continuano a comandare e mandare ..., il rifiuto della figlia Lorenza di vederlo: non andrà a trovarlo in carcere . Protetta dalla cintura affettiva della famiglia materna, del compagno Nino e degli amici più intimi ... Matteo Messina Denaro, l’ex compagna di Andrea Bonafede: «Non sapevo nulla» Dal riserbo della famiglia filtra solo che Lorenza, 27 anni, non avrebbe mai incontrato il padre e non andrà a trovarlo in prigione ...Parla poco ma chiaro la figlia di Matteo Messina Denaro e fa sapere ai suoi che non andrà ai colloqui in carcere: "Non voglio vederlo" ...