Messina Denaro | parla la compagna del suo prestanome Bonafede

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 gennaio 2023)ladel suoAndreae disperata si dice all’oscuro di tutto Si chiama Rosa Leone ed è – o meglio era, perché lo ha lasciato in tronco – ladi Andrea, l’uomo che ha prestato la sua identità al boss Matteo. Al Corriere della Sera, la donna racconta, sconvolta, quanto le è accaduto e tra i singhiozzi dice che per 11 anni non ha sospettato mai nulla. Lui,, l’ha tenuta all’oscuro della situazione. Amareggiata dice: «L’ho lasciato appena ho saputo, io non mi ero accorta di nulla, Andrea mi ha nascosto tutto». Lo sfogo della donna continua, spiegando che dopo l’interrogatorio hato con ...